GUARDA I DURAN DURAN (CON GRAHAM COXON) ESEGUIRE IL LORO NUOVO SINGOLO “INVISIBLE”

I Duran Duran si sono presentati ai Billboard Music Awards 2021 per eseguire il loro nuovo singolo “Invisible” insieme a un paio di classici del loro repertorio come “Notorious” e “Hungry Like a Wolf”. Da notare sul palco la presenza di Graham Coxon dei Blur alla chitarra (il chitarrista è ospite del brano anche in studio).

I ❤️ Duran Duran on the #Bbmas Hungry like the Wolf – they look n sound amazing! #BillboardMusicAwards pic.twitter.com/5Z6aEVYyhx — 🟣 Laura (@fashion7thave) May 24, 2021

Duran Duran servindo talento e clássicos #BBMAs pic.twitter.com/h85HbAJIso — Almanaque do Pop (@almanaquedopop) May 24, 2021

O Duran Duran realizou uma apresentação impecável no Billboard Music Awards direto de Londres, com participação de Graham Coxon, do Blur. #duranduran #grahamcoxon #billboardmusicawards #bbmas #ligadoamusica pic.twitter.com/4GFTK102OW — Ligado à Música (@LigadoaMusica) May 24, 2021

“Invisible” è il singolo anticipatore di “Future Past”, che arriverà il 22 ottobre via Tape Modern.

Photo: Samira Khan from Toronto, Canada, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons