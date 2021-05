MANUEL AGNELLI SULLA VITTORIA DEI MåNESKIN ALL’EUROVISION: “AVETE APERTO UN UNIVERSO PER LA MUSICA ITALIANA”

Manuel Agnelli è stato tra i primi a salutare la recente vittoria dei Måneskin all’Eurovision, primo trionfo italiano dopo 31 anni (Toto Cutugno aveva vinto nel 1990).

Il leader degli Afterhours al fianco della band romana durante l’undicesima edizione di X Factor nella quale i Måneskin si classificarono secondi scrive su Instagram:

So che per voi questa vittoria ha un sapore diverso, perché siete giovanissimi e state andando a duemila all’ ora. È giusto così, non dovete perdere la leggerezza che vi permette di volare. Per me, oltre alla gioia e all’orgoglio, c’è anche la sensazione che siate finalmente arrivati a vendicarci della ‘pizza e mandolino’ alla quale ci hanno relegato per anni. Avete aperto un universo per la musica italiana. La cosa più importante infatti è questa. Siete capaci di essere voi stessi e quindi eccezionali in qualsiasi contesto. Anche il più difficile, anche il più trash. È una qualità che hanno solo le superstar. Vi voglio bene.