VIDEO: JORIA CHALMERS

Jorja Chalmers ha annunciato i dettagli del suo primo LP, “Midnight Train”, in uscita il prossimo 28 maggio via Italians Do It Better.

La sassofonista e produttrice australiana di stanza a Margate lo ha scritto durante il lungo lockdown invernale dopo aver messo a letto i suoi due figli.

Il suo nuovo singolo si chiama “Bring Me Down” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Il brano, che parla “della fragilità della perfetta casalinga”, è graziato da ottime e dolci melodie accompagnate da un leggero tocco elettronico: da ascoltare a occhi chiusi per emozionarsi!

