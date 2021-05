“DIFFERENT KINDS OF LIGHT” è IL SECONDO LP DI JADE BIRD ED ESCE AD AGOSTO

A distanza di oltre due anni dal suo omonimo primo LP, Jade Bird ritornerà il prossimo 13 agosto via Glassnote Records, con un nuovo full-lenght, “Different Kinds Of Light” (qui il pre-order).

Il nuovo album della musicista nativa del Northumberland è stato registrato in larga parte RCA Studios di Nashville insieme al produttore Dave Cobb (John Prine, Lady Gaga).

“”Different Kinds Of Light” nella sua forma più elementare parla dell’innamoramento e nella sua forma più complessa del caos di cercare di allontanarsi dal tuo passato. Ho scritto di personaggi di fantasia, di me stessa e di persone che non esistono o almeno esistono solo nella mia mente, memoria e immaginazione”, ha detto la Bird del suo nuovo album.

Dopo i singoli rilasciati negli ultimi mesi, “Houdini” e “Open Up The Heavens”, la giovane inglese condivide la title-track un altro estratto, la title-track “Different Kinds Of Light”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Different Kinds Of Light” Tracklist:

1. DKOL

2. Open Up The Heavens

3. Honeymoon

4. Punchline

5. Different Kinds Of Light

6. Trick Mirror

7. I’m Getting Lost

8. Houdini

9. 1994

10. Now Is The Time

11. Candidate

12. Red White And Blue

13. Rely On

14. Prototype