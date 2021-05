GUARDA IL VIDEO DI “NERO SU BIANCO”, IL NUOVO SINGOLO DEI 99 POSSE

“Nero su Bianco” è il nuovo singolo e video dei 99 Posse, disponibile da oggi, martedì 25 maggio.

A un anno dalla morte di George Floyd, come dicono le note stampa, la band pubblica un brano emblematico, un pezzo di denuncia, un grido che conduca tutti a ricordare sempre il nome di Floyd e delle troppe vittime degli abusi di potere.

“Nero su Bianco” è il secondo inedito della band, dopo “Comanda la gang”, brano con cui, lo scorso aprile, i 99 Posse hanno annunciato la pubblicazione di nuova musica nel corso del 2021. A trent’anni dalla loro fondazione, infatti, il gruppo accoglie questo importante anniversario come una rinascita, pubblicando via via nuovi capitoli che si aggiungeranno alla loro lunga storia musicale: una carriera lunga tre decadi, con album pluripremiati come “Curre curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito” che hanno segnato la storia di un genere, e migliaia di concerti che hanno cambiato il modo di fare e vivere la musica in Italia e non solo.



Photo: Gennaro Navarra