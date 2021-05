PRIMAVERA SOUND 2022: ANNUNCIATA LA LINE-UP. IL FESTIVAL SI ALLARGA: PIù DI 400 ARTISTI IN 12 GIORNI.

Dopo due anni di assenza dovuti all’emergenza pandemica il Primavera Sound annuncia in queste ore la line up di quella che si preannuncia l’edizione più incredibile di sempre.

L’edizione 2022 dello storico festival spagnolo comprenderà infatti due fine settimana tra il 2 e il 12 giugno con due line-up diverse, oltre ad un ampio programma durante la settimana nei locali di Barcellona

The Strokes, Tame Impala, Tyler, The Creator, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz, Pavement, Massive Attack, Jorja Smith, The National e Beck saranno i protagonisti del primo weekend, dal 2 al 4 giugno.

Il secondo fine settimana sarà caratterizzato da Dua Lipa, Lorde, Megan Thee Stallion, Interpol e Yeah Yeah Yeahs oltre a The Strokes, Tame Impala e Tyler, The Creator tra gli altri artisti presenti.

Beck, Megan Thee Stallion, Interpol, Jamie xx, Jorja Smith e Disclosure dj set guideranno uno spettacolare programma del Primavera a la Ciutat dal 5 all’8 giugno.

Da oggi prende il via l’operazione di cambio biglietto per chi l’aveva acquistato per le edizioni 2020 e 2021 e martedì 1 giugno saranno messi in vendita tutti i diversi tipi di biglietti per il 2022.

Scopri l’intera line-up sul sito del Primavera Sound.

Guarda il video dell’annuncio:

I nuovi biglietti per il Primavera Sound 2022 Barcellona – Sant Adrià in tutte le loro forme saranno in vendita da martedì 1 giugno su DICE. I biglietti a rate saranno in vendita su Festicket. Il biglietto intero per un weekend costerà 245€ (+ spese di prenotazione), mentre il biglietto intero per i due weekend costerà 425€ (+ spese di prenotazione). I biglietti per un solo giorno costeranno € 110 (+ diritti di prenotazione). Biglietti VIP disponibili anche su DICE.

Tutti gli abbonamenti Weekend 1 includono l’accesso ai tre giorni scelti al Parc del Fòrum (2-4 giugno) oltre che ai quattro giorni di concerti di Primavera a la Ciutat (5-8 giugno) e alla festa di chiusura Brunch -On The Beach del 12 giugno.

Tutti gli abbonamenti Weekend 2 includono l’accesso alle tre giornate scelte al Parc del Fòrum (9-11 giugno), ai quattro giorni di concerti della Primavera a la Ciutat (5-8 giugno) e alla festa di chiusura Brunch -On The Beach del 12 giugno.