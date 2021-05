REUNION OASIS. NOEL GALLAGHER: “DATEMI 100 MILIONI E LA FACCIAMO ORA”. RISPONDE LIAM: “IO LO FAREI GRATIS”.

Ospite alcuni giorni fa del The Jonathan Ross Show Noel Gallagher è tornato nuovamente su uno dei temi più caldi che lo rigurdano: la tanto attesa reunion degli Oasis.

Non c’è nessuno che nell’attuale music business ha 100 milioni di sterline… se qualcuno vuole offrirmele ora io direi ‘facciamolo’. Lo farei per 100 milioni. ha commentato il cantante inglese.

Dopo poche ore da quella dichiarazione immancabile è arrivata la replica del fratello Liam da sempre tra i due quello più disponibile ad un clamoroso ritorno della band di Manchester.

Io lo farei gratis risponde il più giovane dei Gallagher in risposta ad un tweet di una fanpage degli Oasis.

La scorsa settimana intervenuto questa volta ad un tv show australiano Noel Gallagher aveva nuovamente spiegato perchè gli Oasis secondo lui non dovrebbero riunirsi:

L’eredità della band è scolpita nella pietra. Se le persone ci hanno visto capiscono bene tutta questa confusione. Se invece non ci hai mai visto, beh capisco perchè è dura, io non ho mai visto nè i Beatles nè i Sex Pistols.

Gli Oasis almeno ‘virtualmente’ torneranno però nei prossimi mesi: il documentario sul mitico concerto di Knebworth è realtà e uscirà a breve.