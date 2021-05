TRACK: TAPE WAVES

Ma che bello, si rivedono i Tape Waves, che con “Tired” annunciano anche l’arrivo di un nuovo album. Kim e Jarod non perdono il tocco magico e il loro dream-pop è sempre accattivante e pieno di fascino. Ritmica secca e decisa, ma la costruzione melodica è dolcissima. Non è da meno la magnifica “Invisible Lines”, che ha questo crescendo in intensità ma non perde afatto in dolcezza. Una band fenomenale.

“Bright” uscirà il 4 giugno!

Visto che ci siamo, segnaliamo anche il progetto solista di Kim Hart-Weldin dei Tape Waves ovvero Shiny Times che ha piazzato un delizioso EP chiamato “Let’s Get Shiny!”. Tra C86, tamburelli, chitarre che sanno essere delicate ma anche grintose al òpunto giusto e tanta melodia dolcissima questo è un EP che conferma quanta sapienza pop abbia questa fanciulla.

Let’s Get Shiny! by Shiny Times

