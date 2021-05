TRICKY E ALMAMEGRETTA: DUE NUOVE AGGIUNTE AL CAST DEL CINZELLA FESTIVAL CHE SI TERRà IN AGOSTO

L’associazione Culturale AFO6 – Convertitori di idee di Taranto, aggiunge due protagonisti alla nuova edizione di Cinzella 2021: Tricky e Almamegretta, che saliranno sul palco delle Cave di Fantiano di Grottaglie il 14 agosto, dopo il precedente annuncio di La Rappresentante di Lista e La Femme.

Il Cinzella Festival, dedicato a musica e cinema, si terrà dal 10 al 15 agosto 2021 a Grottaglie (TA), nell’incantevole e unico scenario delle Cave di Fantiano, per la direzione artistica dell’attore Michele Riondino. Dal 10 al 12 agosto la parte dedicata prevalentemente alle immagini, mentre i live si concentreranno dal 13 al 15 agosto.

Sul grande palco delle Cave di Fantiano di Grottaglie si alterneranno come sempre talk, proiezioni, musica, guest d’eccezione che verranno annunciati nelle prossime settimane.

“Se lo scorso anno la parola d’ordine era resistere e trasformare il problema in opportunità, quest’anno il nostro sguardo sarà proiettato su un futuro che vogliamo conquistare a tutti i costi. Il nostro futuro si chiama libertà: dalla pandemia, dalla paura, dal disfattismo. Lavoriamo a un’idea di Cinzella Festival che sia esorcizzante e di buon auspicio. Faremo come se ad agosto potremo ballare e divertirci come facevamo prima della pandemia. Se il destino baro ci rimetterà i bastoni fra le ruote saremo sempre in tempo a tornare indietro e a correre ai soliti ripari, ormai lo sappiamo fare bene. La cosa più importante però è che questo fottutissimo virus non vincerà mai su Cinzella. Let’s rock“. Così dice l’organizzatore Michele Riondino.

Per info e aggiornamenti:

https://www.cinzellafestival.com

https://www.facebook.com/cinzellafestival/

https://www.instagram.com/cinzellafestival/?hl=it