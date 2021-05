VIDEO: ELIZA & THE DELUSIONALS

Gli appassionati di indie-pop, quello chitarristico che guarda agli anni ’90, conoscerà sicuramente gli emergenti Eliza & The Delusionals, che in terra australiana stanno sgomitando per ritagliarsi un posto al sole. D’altra parte loro stessi ammettono che le fonti d’ispirazione principali sono No Doubt, Blink 182 e Green Day e la cosa si sente assai nell’ EP “A State Of Living In An Objective Reality”.

La nuova uscita “YOU” strizza l’occhio al pop e si condida fortemente per essere il pezzo dell’estate 1996…ehm…2021. Decisamente fresco e accattivante.

Listen & Follow

Eliza & The Delusionals: Facebook