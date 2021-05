2 EVENTI SPECIALI IN LIVESTREAM PER JOSE’ GONZALES A SUPPORTO DEL SUO ALBUM ATTESO A SETTEMBRE

L’atteso primo album di José González, il primo in sei anni, “Local Valley“, uscirà il 17 settembre via Mute, e a supporto dell’uscita l’artista ha messo in piedi un paio di eventi speciali in livestream. Il primo, “Up Close & Personal”, è un’intima session dal vivo che comprende anche una chiacchierata, il tutto trasmesso in streaming dai Giardini Botanici nella sua città natale, Göteborg. I partecipanti saranno in grado di cambiare angolazioni, fare domande, fare richieste e vedere José eseguire canzoni da tutti i suoi album, compreso il nuovo. “Sono così entusiasta di esibirmi in questo nuovo formato“, dice. “Con i fan che fanno domande e votano le canzoni durante lo spettacolo, sarà un’esperienza davvero inclusiva. Non potrei essere più entusiasta“. Per farci un’idea di come sarà la session ecco l’anteprima.

“Up Close & Personal” sarà trasmesso il 10 giugno alle 21 ora italiana e i biglietti sono già in vendita. Il secondo appuntamento in streaming dipende da questo primo show, infatti, coloro che compreranno il biglietto, potranno anche vedere in streaming il primo spettacolo del tour di “Local Valley”, atteso il 12 settembre (sarà possibile avere anche in questo caso una personale interazione con José, prima e dopo lo show).

Photo credit: Hannele Fernström