ASCOLTA (E GUARDA IL VIDEO DI ) “MIRROR”, IL NUOVO SINGOLO DI SIGRID

E’ tornata Sigrid con il suo nuovo singolo, “Mirror”. “Il singolo è la prima nuova uscita di Sigrid da oltre un anno, dopo “Home To You” del 2019, ed è accompagnata da un video diretto da Femke Huurdeman.

Sigrid dice così della canzone, creata con la collaboratrice di lunga data Emily Warren, Caroline Ailin (Dua Lipa, Julia Michaels) e il produttore Sly (Jonas Brothers, Dua Lipa): ““Mirror” è una canzone sull’accettare la tua personalità in tutti i suoi difetti. Probabilmente è una canzone che avrebbe trovato la sua strada per me in ogni caso, dato che questo è un tema che non riesco mai a scrollarmi di dosso, ma penso che quest’ultimo anno di silenzio totale abbia reso le cose ancora più chiare. Devi fidarti del tuo istinto e, in definitiva, di quello che vedi nello specchio“.

Riguardo al video, Sigrid aggiunge: “Volevamo esplorare quanto possa essere conflittuale avere diversi lati di se stessi che competono l’uno contro l’altro, e che non lavorano insieme. E siccome non riesco a stare ferma mentre canto, c’è molto da ballare, correre, guidare e si vede che mi sono divertita molto durante le riprese 🙂”

L’esordio di Sigrid “Sucker Punch” si era portato a casa un 8,5 in sede di recensione.