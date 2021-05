I BANANAGUN A MILANO NEL 2022

I Bananagun arriveranno in Italia il prossimo anno a presentare il loro primo LP, “The True Story Of Bananagun”, uscito lo scorso giugno via Full Time Hobby.

La band di Melbourne, che unisce nel suo suono influenze psichedeliche e ritmi afro, suonerà venerdì 22 marzo 2022 al Biko di Milano in quella che sarà la sua unica data nel nostro paese.

I biglietti per il concerto, che costeranno 15 € + d.p. (15 € in cassa la sera del live-show), sono già disponibili su ‘Ticketone.it‘.

Vi ricordiamo inoltre che, per accedere alla venue meneghina, sarà necessario possedere la tessera ARCI 2021/2022.

Photo Credit: Jamie Wdziekonski