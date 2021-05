EP: SCERIDA By Night

Scerida è il nuovo nome di Cara, artista bresciana d’adozione attiva dal 2014.

Il suo EP, “By Night”, distribuito da Universal Music Italia, è l’apripista a una nuova versione di sé. È il segno di un cambio di prospettive a livello personali e quindi artistico, alla ricerca di una internazionalità d’intenti, di suoni, visioni e passioni.

Oltre che con una versione rivisitata di “Gipsy Woman” di Crystal Waters, Scerida ci delizia e ci incanta con tre tracce inedite dal groove esotico, echi lo-fi e voce riverberata che contribuisce a rendere quest’atmosfera noir, notturna, ancora più sospesa e ricercata.

“By Night” è dunque l’interessante metamorfosi di Cara, passando per Daniela e arrivando a Scerida: sempre la stessa persona ma, come spiegato dalla stessa artista, “con altri occhi, spalancati su questo mondo inquieto per scrivere canzoni tentando di esorcizzare l’horror vacui della vita di tutti i giorni”.

Photo: Nadia Masiero