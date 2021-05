GUARDA IL VIDEO DI “FLAME AND FLAT TIRES”, IL NUOVO SINGOLO DI SQUIRREL FLOWER

GUARDA IL VIDEO DI “FLAME AND FLAT TIRES”, IL NUOVO SINGOLO DI SQUIRREL FLOWER

Manca meno di un mese all’uscita del secondo LP di Squirrel Flower, “Planet(i)”, in uscita il prossimo 25 giugno via Full Time Hobby a distanza di un anno e mezzo dal suo esordio sulla lunga distanza, “I Was Born Swimming”.

“Il disco è una lettera d’amore al disastro in ogni forma immaginabile: queste canzoni abbracciano pienamente un pianeta in rovina. Incoraggiato dalla sua visione ferma e spinta dalla sua voce ardente come una cometa, “Planet (i)” è allo stesso tempo un rifugio, un atto di auto-guarigione e un riflesso musicale dei mondi interiori ed esteriori di Squirrel Flower”, ci fa sapere la press-release.

Ella Williams, la musicista di Boston che si nasconde dietro a questo progetto, lo ha registrato a Bristol lo scorso autunno insieme al noto produttore Ali Chant (PJ Harvey, Perfume Genius).

Ora arriva un nuovo singolo, “Flames And Flat Tires” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Lua Borges.

“Ho scritto “Flames” il secondo giorno di quarantena a Bristol, in Inghilterra, prima delle registrazioni. Era la fine di agosto, faceva caldo; stavo in un posto che si apriva su una strada dove facevano party e ogni notte stavo alzata ad ascoltare i suoni dei festaioli e gli uccellini che strillavano e urlavano fino alle 6 del mattino, poi tutto il giorno osservavo la gente stendere il bucato nel cortile dietro la finestra della mia cucina”, ha detto Ella della nuova canzone.

Photo Credit: Tonje Thilesen