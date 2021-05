LA LITE DI SANREMO FINISCE IN TRIBUNALE: BUGO CHIEDE A MORGAN 240 MILA EURO DI DANNI

Di quella lite sanremese che aveva letteralmente monopolizzato gli ultimi giorni felici e spensierati prima del maledetto covid, era fine febbraio 2020, ci siamo tutti velocemente e nostro malgrado dimenticati.

Adesso però su quello scontro dall’enorme impatto mediatico andato in scena in diretta nazionale torniamo forzatamente in seguito ad una rivelazione del Rolling Stone: Bugo e gli altri autori (Bonomo, Bertolotti, Edizioni Curci/Tetoyoshi) della canzone “Sincero” hanno deciso di portare in tribunale Morgan.

Durante la prima udienza del processo, tenutasi oggi a Milano, Marco Castoldi (Morgan) è stato infatti chiamato in giudizio per due diverse contestazioni: l’aver cambiato il testo del brano durante la gara e aver quindi provocato l’eliminazione del duo e l’aver condiviso via social “Sincero” (in entrambe le versioni) e altri riferimenti non proprio lusinghieri agli altri ex collaboratori.

La richiesta di risarcimento ai danni di Morgan ammonta a 240 mila euro. L’udienza è stata spostata al prossimo 10 giugno.