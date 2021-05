SAM RAIMI E BRUCE CAMPBELL RIAPRONO LE PORTE DE “LA CASA”: è IN ARRIVO “EVIL DEAD RISE”

Sam Raimi e Bruce Campbell riportano in vita il franchise di “Evil Dead” per un nuovo sequel, “Evil Dead Rise”, che uscirà sul servizio di streaming HBO Max. Il film sarà realizzato da New Line, lo studio che ha distribuito il film originale 40 anni fa e sarà scritto e diretto da Lee Cronin, che ha realizzato “The Hole in the Ground” del 2019, mentre Raimi e Campbell (che hanno anche lavorato insieme nella serie TV ‘Ash Vs The Evil Dead’ per tre stagioni su Starz dal 2015-2018) saranno i produttori esecutivi.

A differenza del reboot di “Evil Dead” del 2013, questo sarà un sequel diretto della trilogia originale di Raimi (‘The Evil Dead’, ‘Evil Dead II’, ‘Army of Darkness’) e sposterà l’azione dai boschi alla città, seguendo la storia di due sorelle e della loro battaglia contro i demoni.

“Sono entusiasta di riportare ‘Evil Dead’ nella sua sede originale, alla New Line, 40 anni dopo l’uscita del primo film“, ha detto Raimi in una dichiarazione. “La storia della compagnia come pionieri dell’horror parla da sola. Sono altrettanto entusiasta di lavorare con Lee Cronin, le cui doti di narratore lo rendono il regista ideale per continuare l’eredità duratura del franchise“.

Nel frattempo, Campbell, che sfortunatamente non riprenderà il suo ruolo di Ash con la classica motosega, ha detto: “‘Evil Dead’ riguarda persone comuni che superano situazioni straordinariamente terrificanti. Non vedo l’ora che Alyssa e Lily portino avanti questa tradizione“.