SI CHIAMA “HOW DARE YOU WANT MORE” L’INEDITO CHE I BLEACHERS HANNO PRESENTATO AL THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON

I Bleachers sono apparsi nell’ultimo episodio del ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ e hanno colto l’occasione per far debuttare la nuova canzone “How Dare You Want More”, estratta dal loro prossimo album “Take the Sadness Out of Saturday Night”.

Tre brani sono già stati condivisi dal disco, ovvero “Stop Making This Hurt”, “Chinatown” (con Bruce Springsteen) e “45” e ora il gruppo ha deciso di eseguire il nuovo brano “How Dare You Want More” proprio durante la partecipazione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

La performance dei Bleachers ha visto ben due sassofonisti all’opera e pure il padre di Jack Antonoff alla chitarra e ai cori.

“Take the Sadness Out of Saturday Night” (atteso il 30 luglio via RCA) segue l’album “Gone Now” del 2017.