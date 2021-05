THE SMASHING PUMPKINS, TUTTO PRONTO PER CELEBRARE IL 30° ANNIVERSARIO DI “GISH”

Davvero mesi impegnativi per il buon Billy Corgan e soci, prima con l’uscita del loro ultimo lavoro in studio, “CYR”, a novembre scorso poi con l’annuncio del completamento di “Machina II”, ed ora alle prese con le celebrazioni del 30° anniversario del loro incredibile album d’esordio, “Gish”.

In questo caso, però, tutto è pronto con Billy Corgan e Jimmy Chamberlin che si esibiranno per un live streaming di due ore il prossimo sabato 29 maggio alle ore 19:00 CT (ovvero alle ore 02:00 di domenica notte). Con l’occasione, ci saranno anche una sessione di domande e risposte e l’ascolto di “Gish” nonché la presentazione in anteprima, pare, di alcuni brani inediti.

I biglietti (in vendita qui) costeranno 19,91 dollari e saranno in vendita da venerdì alle 9:00 ET (ovvero dalle ore 15:00 di venerdì stesso), ed una parte dei proventi saranno devoluti al rifugio per animali PAWS di Chicago.

Il live streaming sarà disponibile per 24 ore e si svolgerà al Teashop Madame ZuZu’s ad Highland Park, dove sarà anche possibile vedere una collezione di cimeli di “Gish”, nonché stampe artistiche e poster in vendita, ed anche una sorta di “torta psichedelica” dalla pasticceria vegana Pie Pie My Darling.

Infine, per i fan che non sono a Chicago, la band chiede di condividere i ricordi di “Gish” qui.