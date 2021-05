ASCOLTA UN NUOVO BRANO DEGLI SPARKS CON I FEATURING DI ADAM DRIVER E MARION COTILLARD

“Annette” è il nuovo musical diretto da Leos Carax e scritto insieme a Ron e Russell Mael degli Sparks.

Il film, interpretato da Adam Driver, Marion Cotillard e Simon Helberg, conterrà musica originale degli Sparks. “So May We Start”, che vanta i featuring degli attori, è già pronto all’ascolto:

Inizialmente pensavamo ad “Annette” come un nuovo disco degli Sparks svelano i fratelli Mael.

Invece questa volta si tratterebbe di una storia narrativa composta da tre protagonisti, un ensemble abbastanza ristretto da permetterci di portare l’opera anche dal vivo in tourné. La musica, la storia e l’album erano erano pronti ma ad un certo punto tutto prende una grande deviazione. Dopo aver incontrato Leo a Cannes, abbiamo sentito una vera affinità, quindi abbiamo pensato di mandargli “Annette”, non aspettandoci nulla. A lui invece è piaciuto molto l’album e lo ha considerarlo subito come il suo prossimo progetto. Siamo rimasti felicemente sorpresi ed euforici per la sua reazione. In quanto fan dei film di Leo, rendersi conto ora che avrebbe diretto un nostro film era oltre i nostri sogni.

“Annette” aprirà la 74esimo festival di Cannes ed uscirà nei cinema e successivamente Amazon Prime ad agosto.