I KINGS OF CONVENIENCE CONDIVIDONO UN NUOVO SINGOLO E ANNUNCIANO 2 ULTERIORI DATE IN AUTUNNO

Dopo il rapidissimo sold out della data bolognese, si aggiungono due nuovi appuntamenti live con i Kings of Convenience.

Il duo norvegese formato da Erlend Øye e Eirik Glambæk Bøe ha infatti annunciato due nuove date del tour in Italia,: il 29 ottobre al Teatro Manzoni di Bologna e un live pomeridiano, alle ore 13, il 1° novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Le prevendite dei nuovi concerti, così come quelle dei live in programma il 26 ottobre al Teatro Metropolitan di Catania e il 1° novembre alle ore 21 al teatro degli Arcimboldi di Milano, sono disponibili sul circuito Ticketone.

Ecco il recap delle date:

26/10 ore 21 Catania Teatro Metropolitan

29/10 ore 21.15 Bologna Teatro Manzoni (nuova data)

30/10 ore 21.15 Bologna Teatro Manzoni (Sold Out)

01/11 ore 13 Milano Teatro degli Arcimboldi (nuova data)

01/11 ore 21 Milano Teatro degli Arcimboldi

E’ inoltre da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Fever”, il secondo singolo tratto dal nuovo album dei Kings of Convenience, “Peace or Love”, in uscita per Polydor Records il 18 Giugno.

Il brano arriva dopo l’uscita di Rocky Trail, con cui i KOC hanno riconquistato l’attenzione internazionale dopo 12 anni di assenza.

Ascolta “Fever”: