IL RITORNO DEI KASABIAN SENZA TOM MEIGHAN. LA BAND CAMBIA LINE-UP E ANNUNCIA DATE LIVE.

La nuova vita dei Kasabian è ufficialmente iniziata.

La band che un anno fa circa aveva interrotto tutti i rapporti professionali con il cantante storico Tom Meighan in seguito alle accuse di violenze svela la nuova line-up e annucia il ritorno sui palchi.

La formazione che porterà il progetto per una serie di concerti in UK in intime location vedrà adesso il chitarrista Serge Pizzorno prendere il ruolo di cantante e la new-entry Tim Carter imbracciare la seconda chitarra. Completano il quartetto il membro storico Chris Edwards (basso) e Ian Matthews batterista arruolato dal 2004.

Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare alcuni show intimi. Amiamo la nostra band, la nostra musica, i nostri fans troppo per fermarci. Suoneremo i nostri pezzi migliori insieme a qualcosa di nuovo.

Il cantante e fondatore del gruppo Tom Meighan si era allontanato dal progetto nel luglio dello scorso anno con l’obiettivo di concentrarsi solo ed esclusivamente sul rimettere in sesto la propria vita.

Le accuse di aggressione mosse dalla sua allora compagna, Vikki Ager, sono state confermate in tribunale e Meighan, giudicato colpevole,è stato punito con 200 ore di lavoro socialmente utile.