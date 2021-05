SI RIVEDONO I POST NEBBIA: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “VENETO D’ESTATE”

Dopo l’uscita di “Canale Paesaggi”, album che ha ottenuto un grande riscontro da critica, addetti ai lavori e pubblico, i Post Nebbia tornano con “Veneto d’estate”, un nuovo singolo pensato insieme a Nico LaOnda, fuori per Dischi Sotterranei, La Tempesta Dischi e Grooviglio.



Come dicono le note stampa, entrambi hanno il Veneto in poppa, da una parte i Post Nebbia, band rivelazione della nuova scena indipendente, dall’altro Nico LaOnda, songwriter di base a New York, ma che mantiene saldi i rapporti con la terra natia, grazie a una dieta quotidiana a base di spritz e amari, ma soprattutto grazie al suo ingresso nel roster di Dischi Sotterranei.

“Veneto d’estate” è un singolo estivo atipico: un beat funky, ipnotico, a base di synth e chitarre, che gioca con le parole e il ritornello di “Vento d’estate” di Fabi-Gazzè e trova ispirazione nelle colonne sonore dei film anni ’70, cullato da un cantato disilluso e annoiato. Un brano ironico che attraverso l’utilizzo sagace di calembour parla della lenta, afosa e sofferente estate veneta e di come le sedie di un bar e un buon amaro siano l’unica soluzione per affrontare la calura, la noia e le zanzare.

“Con Nico abbiamo iniziato a sentirci l’anno scorso e a mandarci materiale per lavorare a un insieme di canzoni, scegliendo poi di concentrarci su questo beat funky che avevo in dispensa da un po’. – racconta Carlo Corbellini. Nico ha avuto l’idea per il ritornello e la metrica della strofa e pezzo dopo pezzo è nata questa canzone che parla sostanzialmente di bere al bar e di soffrire per la lentezza della vita, mentre si è immersi in quello che è notoriamente il contesto climatico peggiore in Italia, e di conseguenza invocare invano il nome dell’altissimo”.

“Io e Carlo da fan dei reciproci progetti abbiamo cominciato a mandarci loop all’inizio della pandemia sotto i fantomatici nomi LAONDA LANEBBIA o POST MALONDA Da Padova a New York eravamo sulla stessa barca: produrre musica – aggiunge Nico LaOnda – Tra i sei o sette pezzi che abbiamo realizzato ne abbiamo scelto uno, Veneto d’Estate: un brano che gioca con la metrica dell’hook della traccia “Vento D’Estate” di Fabi-Gazzè e che prende a piene mani dai nostri principali ascolti: funk e R&B, psichedelia e pop ma soprattutto dalla nostra ossessione: i compositori di colonne sonore di film anni ’70.”

I Post Nebbia porteranno in tour “Canale Paesaggi” in tutta Italia, queste le prime date confermate:

18.06 Bologna – Covo Summer

19.06 Torino – Hiroshima Sound Garden

24.06 Milano – Magnolia

01.07 Massa Lombarda (RA) – Mutazioni Post

02.07 Ferrara – Ferrara sotto le stelle

03.07 Garda (VR) – Garda Risuona

17.07 Rapolano Terme (SI) – TvSpenta dal Vivo

23.07 Roma – Spring Attitude Festival c/o Teatro India

24.07 Santa Sofia (FC) – Rumors Fest

31.07 Ome (BS) – Diluvio Festival

07.08 Vicenza – Lumen Festival

12.08 Maida (CZ) – Color Fest

13.08 Corigliano d’Otranto (LE) – SEI Festival

14.08 Locorotondo (BA) – Locus Festival