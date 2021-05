VIDEO: THE HOWLERS Lost Without You

Alla scoperta degli inglesi The Howlers capitanati da Adam Young e del loro rock melodico ed accattivante che guarda fisso oltreoceano, tra chitarre surfy e sonorità garage anni ’60-’70 (tant’è che essi stessi si definiscono desert-rockers).

“Lost Without You”, con relativo video a supporto, è il loro nuovo singolo che anticipa l’EP “The Sum of Our Fears” previsto per il prossimo Agosto via Blood Records.

