DONATELLA VERSACE E ‘IL DIFETTO DI PRONUNCIA’ ALLA MILANO FASHION WEEK: “VOLEVO FAR SUONARE I BLUR, MI SONO RITROVATA I BLUE”:

Alcuni gironi fa ospite del podcast “Ben Behaving Dadly” Antony Costa membro dei Blue, boy band molto nota negli ’00, aprendo il cassetto dei ricordi ha svelato un fortunato incidente occorso al quartetto nel 2001.

In quell’anno i Blue si ritrovarono come ospiti musicali sul palco della prestigiosa Milano Fashion Week invitati da Donatella Versace in persona. In realtà però quell’invito non era diretto a loro bensì ai Blur e l’incredibile ‘scambio di gruppo’ fu innescato dal più classico e molto italiano ‘difetto di pronuncia’.

Nel 2001 abbiamo pubblicato il primo singolo, andava molto bene e siamo stati invitati alla Milano Fashion Week da Donatella Versace. Ci siamo fatti vestire da Versace a Bond Street, abbiamo preso un aereo privato e ci hanno portati lì. Siamo atterrati e ci hanno portati alla sfilata e alla fine ci hanno detto: ‘Vogliamo che conosciate Donatella’ ha dichiarato il cantante.

In realtà l’incontro tra la band e la stilista e imprenditrice italiana avvenne in modo frettoloso e senza troppi convenevoli e il motivo Costa e soci lo scopriranno poco dopo: Aveva invitato i Blur, non i Blue conclude Antony Costa aggiungendo tra le risate generali: Alex James (bassista dei Blur) anni dopo venne da me e disse ‘Hey tu, hai preso i nostri biglietti.

A confermare il racconto è intervenuta la stessa Donatella Versace che in una storia instagram prima e ospite di Fedez e Luis Sal nell’ultima puntata del programma radiofonico “Muschio Selvaggio” ha supportato le dichiarazioni di Costa:

Un difetto di pronuncia. Volevo i Blur, sono arrivati i Blue

E ancora:

Quando li ho visti ho detto:’No’”. Quando me li sono trovati davanti volevo morire. Non avevo il coraggio di dirlo agli altri. Io ho studiato lingue all’università, ma per imparare bene l’inglese si deve abitare lì. Insomma, un difetto di pronuncia.

Guarda l’intervento di Donatella Versace al “Muschio Selvaggio”: