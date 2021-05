GLI IDLES RIFANNO I GANG OF FOUR: ASCOLTA LA LORO COVER DI “DAMAGED GOODS”

Salgono a quattro gli estratti da “The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four” disco tributo alla storica band post-punk inglese.

A questo giro tocca agli IDLES confrontarsi con “Damaged Goods” celebre brano dei Gang Of Four pubblicato nel 1978.

Ascolta la cover:

Gli IDLES non sarebbero esistiti senza i Gang of Four. “Damaged Goods” suona ancora nuova e fibrillante anche dopo il milionesimo ascolto. Abbiamo colto al volo l’occasione anche solo di suonarla, figuriamoci cos’ha significato per noi registrarla. È stato un onore, una gioia, un privilegio. si legge dalle note stampa che accompagnano il pezzo.

“The Problem of Leisure: A Celebration of Andy Gill and Gang of Four” raccoglie brani composti da Andy Gill e Gang of Four in circa 40 anni di carriera e reinterpretati da artisti e band che hanno personalmente scelto le canzoni da ‘rileggere’ in chiave del tutto personale.

Dal disco nelle settimane scorse abbiamo già ascoltato Tom Morello e Serj Tankian rifare “Natural’s Not In I”, trong>3D dei Massive Attack remixare “Where the Nightingale Sings” e le Warpaint alle prese con “Paralysed”.

Credit Foto: Tom Ham