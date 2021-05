I FOXING PUBBLICANO IL LORO QUARTO ALBUM IN ESTATE

A distanza di tre anni esatti da “Nearer The God“, i Foxing ritorneranno il prossimo 6 agosto con il loro quarto LP, “Draw Down The Moon” (pre-order), che sarà realizzato dalla loro etichetta, la Grand Paradise, in collaborazione con la Hopeless Records.

Prodotto dal chitarrista della band di St. Louis Eric Hudson, il disco è stato poi mixato da John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten, Lucy Dacus).

L’album parla “dell’idea del tuo significato cosmico”, dice il frontman Conor Murphy nella press-release. “Il modo in cui ti senti come un minuscolo puntino nel grande schema dell’universo, è una sensazione che tutti hanno. Puoi perderti pensando a quanto sei piccolo. “Draw Down The Moon” esplora come le nostre connessioni con persone, luoghi e idee siano ciò che ci lega all’universo e alla realtà.”

Dopo aver rilasciato nei mesi scorsi un paio di singoli, “Go Down Together” e “Speak With The Dead”, ora il gruppo emo del Missouri ha condiviso un altro pezzo, “Where The Lighting Strikes Twice”, che potete ascoltare qui sotto.

“Draw Down The Moon” Tracklist:

1. 737

2. Go Down Together

3. Beacons

4. Draw Down The Moon

5. Where The Lightning Strikes Twice

6. Bialystok

7. At Least We Found The Floor

8. Cold Blooded

9. If I Believed In Love

10. Speak With The Dead ft. WHY?