INHALER: ANNUNCIATA LA PRIMA DATA ITALIANA, MAGGIO 2022

Gli Inhaler, la giovane band irlandese capitanata da Elijah Hewson, annunciano la prima data italiana per il primo attesissimo concerto, il 9 maggio 2022 ai Magazzini Generali di Milano.

Il quartetto di Dublino ha (ri)lanciato il suo singolo “Falling In“, (era già uscito nel 2020): “è una canzone sulle battaglie che tutti noi abbiamo con il nostro ego“, dice il frontman Elijah Hewson.

“Penso che essere una giovane band in tour” – dice Hewson – “e vedere la nostra musica entrare in contatto con un pubblico di diverse parti del mondo ha aperto i nostri occhi all’eccitazione e all’euforia della vita, stare sul palco e sentirsi desiderati e amati può essere una droga molto potente. Stiamo iniziando a incontrare il nostro ego e stiamo diventando consapevoli che permettergli di essere responsabile di ciò che sei può essere la tua rovina. Puoi tagliarti sui bordi affilati e morire dissanguato se non stai attento. Vogliamo incontrare il nostro ego a testa alta, stringergli la mano e abbracciarlo. Non abbiamo paura di lui … sappiamo di aver bisogno l’uno dell’altro. Il tuo ego può essere tuo amico, ma hai bisogno che i tuoi compagni si assicurino che non ti comandi.”

La band formata da Elijah Hewson, Robert Keating, Ryan McMahon e Josh Jenkinson ha un’importante fan base e le loro tracce sono state ascoltate in streaming oltre 25 milioni di volte in tutto il mondo.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 3 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 4 giugno alle ore 10:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.