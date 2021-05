LE GIRL RAY TORNANO A FARSI SENTIRE CON IL NUOVO SINGOLO “GIVE ME YOUR LOVE”

Dopo la pubblicazione del loro secondo LP, “Girl“, uscito a novembre 2019 via Moshi Moshi, le Girl Ray ritornano con materiale inedito.

La band indie-pop londinese, infatti, ha appena realizzato un nuovo singolo, “Give Me Your Love”, che potete vedere il video qui sotto.

Poppy Hankin dice della traccia: “Abbiamo lavorato a questa canzone con Al Doyle e Joe Goddard degli Hot Chip nel loro studio vicino a Brick Lane a Londra. Avevamo ancora un giorno in cui lavorare con loro, quindi abbiamo pensato di portare alla luce un vecchio demo di una canzone leggermente house sui cui avevamo iniato a lavorare qualche mese prima. Aveva una struttura molto sciolta, ma la sensazione degli accordi era buona, quindi abbiamo deciso di provare a darci dentro. È stata una giornata davvero lunga in cui abbiamo utilizzato molto le montagne di sintetizzatori che riempiono il loro studio. Le sezioni sono diventate più lunghe … sono stati aggiunti tamburi d’acciaio (insieme ad alcuni cori traballanti) e alla fine ha iniziato a prendere forma. Con un anno terribile come il 2020 nelle nostre teste, era importante per noi che suonasse ottimista e pieno di speranza; una canzone per le estati future in cui le persone possono ballare e godersi la musica insieme ancora una volta.”

