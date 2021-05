MIKE PATTON SPIEGA PERCHE’, NEL 1992, URINO’ SUL TELEPROMPTER DI AXL ROSE

Mike Patton ha rivelato perché ha urinato sul teleprompter di Axl Rose quando i Faith No More aprirono il tour dei Guns N’ Roses/Metallica nel 1992.

Come Patton ha spiegato in una chat di Zoom con Scott Ian degli Anthrax e Andreas Kisser dei Sepultura, i Faith No More furono oggetto di “nonnismo” da parte dei GN’R, che avevano subito lo stesso trattamento quando avevano aperto per i Mötley Crüe. Stanco degli abusi quotidiani, Patton ha pisciato sul teleprompter di Axl, in un vero e proprio atto di vendetta.

“Un giorno ero così annoiato. Era una tale seccatura andare in tour con quei ragazzi – odio dirlo”, ha detto Patton. “Ci trattavano di merda. Ci pagavano molto bene, ma noi eravamo davvero, ogni giorno, alla ricerca di qualcosa di stupido da fare. Così un giorno, l’ho tirato fuori e ho pisciato sul suo teleprompter“.

La lunga conversazione su Zoom ha visto Patton lodare i Sepultura. Patton cita i thrashers brasiliani come un’influenza per i Mr. Bungle di “The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo“.

“La ragione per cui abbiamo fatto quella cosa è grazie a te, Scott, e Dave Lombardo“, dice Patton a Kisser. “Questa è la merda che ci piaceva. Beneath the Remains, Reign in Blood degli Slayer, Fistful of Metal degli Anthrax… quei dischi hanno creato quello che abbiamo fatto“.

Photo: Stuart Sevastos / CC BY