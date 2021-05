RUFUS WAINWRIGHT: GUARDA LA SUA INTERPRETAZIONE DI “OVER THE RAINBOW”, UN CLASSICO DI JUDY GARLAND

Rufus Wainwright ha condiviso una cover di una classica canzone di Judy Garland per celebrare il Pride Month 2021 che inizierà la prossima settimana, il 1° giugno e celebrerà la comunità LGBTQ+, con il Pride Day che avrà luogo il 28 giugno.

Wainwright ha condiviso la sua interpretazione della canzone di Garland del 1939 “Over The Rainbow”, che venne inserita nella colonna sonora del film ‘Il Mago di Oz’. La performance sarà anche presente nel prossimo concerto virtuale della star, ‘Rufus Does Judy At Capitol Studios’, atteso il 10 giugno (qui i biglietti)

“Avevo circa 5 anni quando ho iniziato a cantare ‘Somewhere over the Rainbow’“, ha detto Wainwright in un comunicato stampa. “Mia madre ogni tanto mi svegliava nel cuore della notte e mi faceva cantare la canzone agli ospiti per concludere la festa. Stavano così male a vedere un ragazzo ancora sveglio a quell’ora della notte che se ne andavano. Molto più tardi, mi ha accompagnato al piano alla Carnegie Hall, al Palladium, all’Olympia e all’Hollywood Bowl durante gli spettacoli Rufus Does Judy nel 2006 e 2007. Dopo la sua scomparsa, faccio solo le linee iniziali della canzone a cappella, senza alcun accompagnamento di pianoforte come onore e ricordo a lei e al buco che ha lasciato“.

Rufus continua dicendo come sia “profondamente personale” per lui cantare ‘Over The Rainbow’ e che per sua madre cantare la canzone con lui fosse il suo modo di “riconoscere finalmente la mia omosessualità con cui ha lottato per molto tempo“. “Sono sicuro che, analogamente alla mia esperienza, questa canzone significa molto per le persone LGBTQ giovani e vecchie e le loro lotte per uscire allo scoperto e vivere una vita orgogliosa da gay“, ha aggiunto.

‘Rufus Does Judy At Capitol Studios’ vedrà Wainwright esibirsi con una band di quattro elementi davanti a un pubblico intimo, tra cui Renée Zellweger, attrice che ha vinto, l’anno scorso, l’Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione proprio della Garland nel film “Judy”.

Photo Credit: Tony Hauser