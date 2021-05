TRACK: ZACH BAILEY Corner Of The Universe

Zach Bailey è un musicista originario del Kansas, ma di stanza a Los Angeles.

Dopo aver suonato in numerose band ed essere stato tour manager per parecchi gruppi portandoli in giro per il mondo, Zach ha deciso di iniziare a pubblicare musica a suo nome.

Il nuovo singolo, “Corner Of The Universe”, che potete ascoltare qui sotto, è un brano folk in cui la voce del musicista del Kansas è inizialmente accompagnata solo dalla chitarra acustica, mentre in seguito si va ad aggiungere il suono del violino che impreziosisce il pezzo: un brano puro e naturale che ci mette i brividi per la sua sincerità.

