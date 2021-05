VIDEO: FOLLY GROUP

Entriamo nel nevrotico e perturbato mondo dei Folly Group.



Il collettivo londinese mette sul piatto il loro nuovo singolo “Awake and Hungry”, con relativo video a supporto: tra venature post-punk e scariche elettrolitiche, claustrofobie lynchiane, ambientazioni cupe, acide e schizofreniche, i Folly Group sembrano aver assimilato la lezione di grandi maestri come i Neu! e i Radiohead rielaborandola all’insegna di ulteriore sperimentazione, sulla scia di quanto recentemente proposto da band come i Crack Cloud.

La traccia dà il nome all’EP in uscita il prossimo 11 Giugno via So Young Records, e per il prossimo Autunno in scaletta ci sono diverse date nel Regno Unito dove condivideranno il palco con i Do Nothing: nel mentre, andateveli a scoprire.

Listen & Follow

Folly Group: Spotify | Facebook