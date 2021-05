TRACK: ALL THE QUEEN’S HORSES

All The Queen’s Horses è il progetto dell’irlandese Sean Murphy.

Il musicista indie-folk nativo di Cork, ma di stanza a Londra ha recentemente firmato un contratto con Echoism Records e Motor Music, attraverso le quali pubblicherà il suo primo album, “The Dark Below & The Isle Of Dogs”, in uscita a settembre.

Il suo nuovo singolo, “Jocelyn”, che potete ascoltare qui sotto, è stato uno dei vincitori della recente Songwriting Competition 2020, nella cui giuria si trovavano, tra gli altri, Coldplay, Tom Waits, Keane, Fleet Foxes e Dua Lipa.

Il brano racconta di una ragazza irlandese che, come tanti suoi connazionali, negli anni ’60 ha lasciato tutto e si è trasferita negli Stati Uniti, ma senza ottenere successo: il dolore si puo’ chiaramente leggere nella passionale voce di Murphy, mentre la ricca strumentazione sottolinea maggiormente la malinconia, rendendo il tutto emotivamente molto forte.

