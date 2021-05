ASCOLTA PER INTERO IL BRANO DI NICK CAVE “LETTER TO CYNTHIA”

Nick Cave ha condiviso la versione integrale del suo nuovo singolo “Letter to Cynthia” online.

Il brano appare originariamente sul nuovo 7″ di Cave e Warren Ellis intitolato “Grief”, basato su una lettera inviata al sito web di Cave Red Hand Files.

“Letter To Cynthia” appare insieme ad un’altra canzone, “Song For Cynthia”, ed entrambe le tracce sono state ispirate da una domanda che una fan, chiamata Cynthia, ha inviato apunto al sito in cui Cave risponde alle lettere del suo pubblico.

“Ho vissuto la morte di mio padre, di mia sorella e del mio primo amore negli ultimi anni e sento di avere qualche comunicazione con loro, soprattutto attraverso i sogni“, ha scritto nell’ottobre 2018. “Mi stanno aiutando“.

Riferendosi alla morte del figlio adolescente di Cave nel 2015, ha continuato: “Tu e Susie sentite che vostro figlio Arthur è con voi e comunica in qualche modo?“.

In una descrizione sotto il nuovo singolo, Cave ha scritto: “Nell’autunno 2018 Cynthia ha inviato questa domanda a The Red Hand Files. La mia risposta ha segnato la prima volta che sono stato in grado di articolare i miei sentimenti contraddittori di dolore. Lettere come quella di Cynthia hanno aiutato a riportare me e molti altri al mondo. Ho registrato “Letter to Cynthia” e “Song for Cynthia” con Warren nel novembre 2020 ai Soundtree Studios di Londra. Sono pezzi bellissimi e spero che vi piacciano“.

Nel frattempo Cave ed Ellis sono pronti a prendere parte ad uno speciale live audio Q&A sul loro recente album “Carnage” proprio per festeggiare l’uscita fisica del disco il 18 giugno. I fan avranno la possibilità di inviare domande per un live Q&A sull’album, che si terrà su YouTube lo stesso giorno dalle ore 20 italiane

Photo credit: Joel Ryan