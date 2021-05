BOBBY GILLESPIE AVREBBE INTENZIONE DI RISTAMPARE (CON ALCUNE MODIFICHE AL SUONO) “SONIC FLOWER GROOVE”, ESORDIO DEI PRIMAL SCREAM

I Primal Scream hanno annunciato l’idea di voler ristampare il loro album di debutto “Sonic Flower Groove”.

In una nuova intervista, il frontman Bobby Gillespie ha detto di aver ritrovato l’amore per quell’album del 1987, proprio mentre lavorava alla sua autobiografia ‘Tenement Kid’. Visto ci sono degli elementi del disco che vorrebbe cambiare, il gruppo sta valutando di pubblicarne una versione rivisitata che includa l’aggiunta di due brani inediti.

“Ho scritto molto su quel disco e sulla registrazione – lo abbiamo registrato due volte – e sulla nostra inesperienza“, ha detto Gillespie a Uncut. “Ho riascoltato molto il disco e ho avuto un rispetto nuovo per il lavoro. Forse lo ristamperemo e aggiungeremo due canzoni – c’è ‘Black Star Carnival’, che era un lato B e anche questa traccia inedita chiamata ‘Tomorrow Ends Today’ che sembra uscire dal primo disco degli Stone Roses“.

“A quel punto, tutti avevano il suono della batteria degli anni ’80 – i Bunnymen, The Smiths, tutti“, ha detto. “Quindi, sarebbe bello se togliessimo il suono di batteria degli anni ’80 e forse potremmo aggiungere alcune armonie, perché quando lo ascolto ora, penso, ‘Perché non abbiamo fatto certe armonie in quel punto? Quindi potremmo alavorarci su o forse no. Ma ‘Tomorrow Ends Today’ suona come un singolo. Perché l’abbiamo lasciata fuori dall’album? È così bella! Il primo lato scorre come un sogno – bang, bang, bang, bang. Per qualche ragione, l’abbiamo rovinato“.

Staremo a vedere…

