GUARDA IL TRAILER DI “FREAKSCENE” IL NUOVO DOC DEDICATO AI DINOSAUR JR

Si intitola “Freakscene”, come uno de brani di maggior successo di J Mascis e soci, il nuovo documentario dedicato ai Dinosaur Jr..

Diretto da Philipp Reichenheim e presentato al Dok. Fest di Monaco. “Freakscene” ripercorre la storia della seminale band indie rock americana dalla nascita, passando il successo e fino alla crisi generata dal confronto tra le due figure di spicco del gruppo J Mascis e Lou Barlow.

Intervengono in qualità intervistati tra gli altri Kim Gordon, Henry Rollins e Bob Mould.

Guarda il trailer del documentario:

L’ultimo disco dei Dinosaur Jr., “Sweep It Into Space”, è uscito poche settimane fa a cinque anni distanza dal precedente “Give a Glimpse of What Yer Not” (2016).

Credit Foto: Cara Totman