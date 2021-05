IL NUOVO DISCO DI MORRISSEY, ANCORA SENZA ETICHETTA, E’ PRONTO: SVELATI I PRIMI DETTAGLI DI “BONFIRE OF TEENAGERS”

Il peggior anno della mia vita si conclude con il mio miglior disco.

Con queste parole Morrissey annuncia il suo quattordicesimo album in studio. “Bonfire Of Teenagers”, che arriva a distanza di un solo anno dal precedente “I Am Not a Dog on a Chain”, è stato terminato in questi giorni a Los Angeles e conterrà 11 tracce.

Questa la tracklist “Bonfire Of Teenagers” disco del quale ad oggi non conosciamo etichetta, il Moz è attualmente senza label, e quindi release date:

1 I AM VERONICA

2 REBELS WITHOUT APPLAUSE

3 KEROUAC’S CRACK

4 HA HA HARLEM

5 I LIVE IN OBLIVION

6 BONFIRE OF TEENAGERS

7 MY FUNERAL

8 DIANA DORS

9 I EX-LOVE YOU

10 SURE ENOUGH, THE TELEPHONE RINGS

11 SAINT IN A STAINED-GLASS WINDOW