TRACK: APRIL JUNE have a hell of a nice life

Ha già un buon pugno di brani l’ottima april june. Produzione lo-fi, spirito indipendente e quel taglio da cameretta che, pur con mezzi limitati, sta dando ottimi frutti. Per un paio di brani dal ritmo più incalzante, april june, ha anche una canzone come “have a hell of a nice life” che si muove più avvolgente e morbida con il suo incedere pop. Il synth disegna trame sognanti e leggere, con queste voci che sembrano rincorrersi fra le nuvole.

Sta andando avanti bene il percorso della fanciulla…

Listen & Follow

april june: Soundcloud