UB40: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “MESSAGE OF LOVE”

Gli UB40 pubblicano “Message Of Love”, uno dei tre brani in collaborazione con la band roots reggae neozelandese House Of Shem tratto dall’album “Bigga Baggariddim” in uscita il 25 giugno su SGR Records via Virgin Music (pre-order).

Un album costellato da collaborazioni con gli artisti reggae di tutto il mondo, tra cui House Of Shem, Tippa Irie, BLVK H3RO, Inner Circle, Pablo Rider, KIOKO, Gilly G, Slinger, Winston Francis, Leno Banton e General Zooz (Reggae Rajahs).

Gli UB40 hanno incontrato per la prima volta l’ormai deceduto frontman degli House Of Shem Carl Perkins nel 1981 in Nuova Zelanda, e da quel momento è nata una splendida amicizia lunga 40 anni. Proprio come gli UB40, dopo la morte del padre Carl, sono due fratelli i frontmen degli House Of Shem, Te Omeka e Isaiah Perkins, ed entrambi scrivono, cantano e suonano, come faceva il padre.

In “Message Of Love” ritroviamo i due fratelli e l’ultima registrazione del loro padre. Nel commovente video, immagini d’archivio di quei momenti sono inframmezzate da nuove clip degli UB40 girate a Birmingham.