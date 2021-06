DRUG STORE ROMEOS: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “SECRET PLAN”

Il trio dei Drug Store Romeos ha condiviso oggi il nuovo singolo “Secret Plan”, tratto dal loro prossimo album di debutto “The world within our bedrooms”, in uscita il 25 giugno via Fiction Records (preorder QUI).

Conosciamo bene la band per la sua grazia e la sua attenzione a un minimalismo pop di grande effetto.



Parlando del nuovo singolo la band ha commentato: “‘Secret Plan’ è stato scritto durante il primo lockdown, quando l’unico momento in cui potevo scrivere era tra le 2 e le 7 del mattino perché vivo con 12 persone molto rumorose. È stata in parte ispirata dalla citazione surrealista “immergere la realtà quotidiana in una luce magica”, e volevamo che fosse personale ma allo stesso tempo capace di trasportare l’ascoltatore“.