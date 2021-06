SPECTOR: L’ANNUNCIO DEL NUOVO ALBUM è ACCOMPAGNATO DAL SINGOLO “CATCH YOU ON THE WAY BACK”

Gli Spector hanno annunciato i dettagli del loro terzo album “Now Or Whenever”, anticipandolo con il brano “Catch You On The Way Back”.

Il nuovo album della band londinese sarà la loro ultima uscita dall’EP “Non Fiction” del 2020 e arriverà il 1° ottobre via Moth Noise.

Descrivendo il singolo, il frontman Fred Macpherson ha spiegato come ha assunto un significato completamente nuovo dopo che è diventato l’ultimo brano che il gruppo è riuscito a registrare prima del lockdown a causa del coronavirus nel Regno Unito.

“‘Catch You on the Way Back In’ è un bon voyage a 160 bpm: un ‘fino alla prossima volta’ per quando non sai quanto tempo potrebbe essere la prossima volta”, ha detto Macpherson.

“È musica per chiudere e musica per aprire, e stranamente sia la prima traccia che abbiamo iniziato per l’album che l’ultima prima di non vederci in carne ed ossa per sei mesi. È più una canzone da bere che da pensare, quindi probabilmente avrà più senso quando saremo di nuovo tutti nella stessa stanza“.

Parlando del disco nel suo complesso, la band ha detto che è stato ispirato dal “presente paradossalmente estremo” che le persone di tutto il mondo stanno attualmente vivendo.

“In qualche modo questo è il nostro primo vero album di chitarra“, ha detto Fred.

“E il primo album che abbiamo fatto in uno studio in una sola seduta, il che è pazzesco. L’anno prossimo sarà il decimo anniversario di ‘Enjoy It While It Lasts’, che sembra un’eternità, ma credo che ci sia voluto tutto questo tempo per capire cosa ci piace e come catturarlo. Questo rende ‘Now Or Whenever’ sia un sequel che un reboot. Se l’anno scorso si fosse svolto diversamente, forse questa sarebbe stata la nostra grande opera deprimente, ma quando la positività viene portata via devi crearne una tua e, in qualche modo, tutto questo ci ha lasciato con il nostro disco più ottimista fino ad ora“.

Jed Cullen della band ha aggiunto: “Quando ci sono enormi cambiamenti a livello globale e assolutamente nulla a livello locale, la gente ti chiede come sei stato, cosa hai fatto ecc. e non c’è molto da dire che non sappiano già. Così cominciamo a parlare e a scrivere del passato e del futuro come per fuggire da questo presente paradossalmente estremo. Poi fai un passo indietro e ti rendi conto che le strane condizioni del tempo stanno pervadendo le tue conversazioni e vengono fuori nella musica in modi che non ti aspettavi“.

Tracklist:

1. ‘When Saturday Comes’

2. ‘Catch You On The Way Back In’

3. ‘Do You Wanna Drive’.

4. “Norwegian Air”.

5. ‘Funny Way of Showing It’.

6. ‘No One Knows Better’

7. ‘I’m Not Crying You’re Crying’

8. ‘Cattiva Estate’.

9. ‘D-Roy’.

10. ‘Questa volta l’anno prossimo’.

11. ‘An American Warehouse In London’