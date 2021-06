SUI SERVIZI DI STREAMING COMPARE “CURÆTION-25”, LO SHOW DEI CURE AL MELTDOWN FESTIVAL DI LONDRA DEL 2018.

I Cure hanno pubblicato per la prima volta sui servizi di streaming la loro acclamata performance “CURÆTION-25” tenutasi al Meltdown Festival di Londra nel 2018.

Precedentemente pubblicata come DVD, l’ambiziosa performance vide i Cure suonare canzoni da ciascuno dei 13 album in studio della band in ordine cronologico, coprendo il loro catalogo dal 1979 al 2018, e poi in ordine inverso dal 2018 al 1979 come parte di due set simmetrici.

Il primo si chiamava “From There to Here” e li ha visti suonare una canzone da ciascuno dei loro 13 album in studio in ordine cronologico, prima di finire con la recente canzone inedita “It Can Never Be the Same”. Sono poi tornati per la seconda parte “From Here to There”, aprendo con “Step Into the Light” prima di suonare ancora una volta un brano da ogni album, ma questa volta in ordine cronologico inverso, terminando con “Boys Don’t Cry”.

“Questa performance al Meltdown è stata memorabile per molte ragioni“, ha detto Robert Smith. “Il formato che abbiamo scelto ha dato alla band un’opportunità unica per celebrare il caleidoscopico viaggio musicale che stiamo facendo tutti, in un luogo molto speciale in un anno molto speciale. È stato davvero bello e completamente diverso da Hyde Park, ma anche molto più difficile. Ero molto più preoccupato, ma è stato abbastanza divertente. Un pubblico intimo è intimidatorio come un grande pubblico, solo per ragioni diverse. Puoi sentire le singole persone tra una canzone e l’altra e hai un fattore di disturbo, che non hai con una folla di 65.000 persone“.