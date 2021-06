TRACK: MARSEILLE Shout It Out Loud

Restiamo in orbita del britpop più tirato e rumoroso con i Marseille, che avevamo conosciuto con “World’s Gone Mad“.

“Shout It Out Loud”, scritta dal frontman Will Brown quando era solo un quattordicenne, è il loro nuovo singolo: press play and turn up the volume.

Listen & Follow

Marseille: Spotify | Facebook