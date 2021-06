GUARDA IL VIDEO DI “I MIGHT HAVE”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI A PLACE TO BURY STRANGERS

Il prossimo 16 luglio, via Dedstrange, gli A Place To Bury Strangers tornano con un nuovo EP, “Holograms”, che arriva a distanza di oltre tre anni dal loro quinto album, “Pinned”.

La band più rumorosa di NYC ha nel frattempo sostituito due componenti: dopo la partenza di Dion Lunadon (basso) e Lia Simone Braswell (batteria) si sono aggiunti alla formazione il bassista John Fedowitz e la batterista Sandra Fedowitz, che affiancheranno il frontman e chitarrista Oliver Ackermann.

La press-release dice del nuovo EP: “Con canzoni che affrontano il decadimento delle connessioni, le amicizie perse, e le prove e le difficoltà di questi tempi difficili, Hologram serve come uno specchio astratto per il momento in cui viviamo. Scritto e registrato durante la pandemia globale in corso e nel mezzo del declino della civiltà, Hologram è un vaccino sonoro agli orrori della vita moderna.“

Dopo “End Of The Night”, rilasciato a fine aprile, ora il gruppo noise-rock statunitense condivide un altro singolo, “I Might Have”, e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Kevin W Condon ed Eric Gang.

“”I Might Have” parla delle insicurezze della vita e della crescita e di quando devi solo voltarti e dire “F*ck it”, dice Ackermann. “La vita fa schifo, quindi possiamo anche divertirci.”

Vi ricordiamo inoltre che gli A Place To Bury Strangers torneranno in Italia a marzo 2022 con tre imperdibili date previste per venerdì 25 al Freakout Club di Bologna, sabato 26 alla Largo Venue di Roma e domenica 27 al Legend Club di Milano.

Photo Credit: Heather Bickford