I CLOUD NOTHINGS IN ITALIA A FEBBRAIO 2022

Dopo aver pubblicato a febbraio il loro settimo album, “The Shadow I Remember“, prodotto da Steve Albini, i Cloud Nothings annunciano oggi il loro ritorno in Italia.

La band di Cleveland inizierà il suo tour europeo proprio dal nostro paese nel febbraio 2022 con ben quattro date.

Gli appuntamenti con Dylan Baldi e compagni sono previsti per sabato 19 al Covo Club di Bologna, per domenica 20 al Circolo Della Musica di Rivoli (TO), per lunedì 21 al Monk Club di Roma e per martedì 22 al Biko di Milano.