I WOODS ANNUNCIANO UNA VERSIONE DELUXE DI “STRANGE TO EXPLAIN” E CONDIVIDONO IL SINGOLO “WAITING AROUND FOR ME”

I WOODS ANNUNCIANO UNA VERSIONE DELUXE DI “STRANGE TO EXPLAIN” E CONDIVIDONO IL SINGOLO “WAITING AROUND FOR ME”

Dopo aver pubblicato nel maggio dello scorso anno, via Woodsist Records, il loro undicesimo album, “Strange To Explain“, i Woods annunciano ora “More Strange” (pre-order), l’edizione deluxe del loro lavoro più recente, in uscita il prossimo 23 luglio.

La tracklist comprende ben cinque nuovi brani, tra cui la versione alternativa di “Be There Still” e il nuovissimo singolo “Waiting Around For Me” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Ian McNaughton e ispirato dalla serie poliziesca “Colombo”.

“More Strange” Tracklist:

1. Next To You And The Sea

2. Where Do You Go When You Dream?

3. Before They Pass By

4. Can’t Get Out

5. Strange To Explain

6. The Void

7. Just To Fall Asleep

8. Fell So Hard

9. Light Of Day

10. Be There Still

11. Weekend Wind

Bonus Tracks

12. Nickels And Dimes

13. Waiting Around For A New Me

14. Daylight Push

15. Be There Still (Alternate Version)

16. Sun Jammer