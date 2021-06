SI RIVEDONO I PUBLIC SERVICE BROADCASTING: “BRIGHT MAGIC” è IL NUOVO ALBUM ATTESO A SETTEMBRE

Dopo l’evocativo album del 2015 “The Race For Space” e l’altrettanto convincente “Every Alley” (senza dimenticare “People Will Always Need Coal”) i Public Service Broadcasting sono pronti a tornare, il 24 settembre – via [PIAS] – con “Bright Magic” (pre-order).

J. Willgoose, Esq., Wrigglesworth e JFAbraham si concentreranno stavolta sul cuore pulsante culturale di una metropoli, ovvero Berlino, in un lavoro in tre parti chiamate rispettivamente Building A City / Building A Myth / Bright Magic.

Ecco la prima anticipazione, “People, Let’s Dance”:



“Fare questo sembrava inevitabile, in qualche modo“, dice J. Willgoose, Esq. “Nella mia testa, stava turbinando e pulsando via da molto tempo, anche prima di Every Valley – questo luogo affascinante, contrario, seducente. Sapevo che l’album avrebbe riguardato la città, la sua storia e i suoi miti, e che mi sarei trasferito lì. Quindi è una storia piuttosto personale. È diventato un album sul trasferirsi a Berlino per scrivere un album su persone che si trasferiscono a Berlino per scrivere un album…”

Tracklist:

Der Sumpf (Sinfonie der Großstadt)

Im Licht

Der Rhythmus der Maschinen [ft. Blixa Bargeld]

People, Let’s Dance [ft. EERA]

Blue Heaven [ft. Andreya Casablanca]

Gib mir das Licht [ft. EERA]

The Visitor

Lichtspiel I: Opus

Lichtspiel II: Schwarz Weiss Grau

Lichtspiel III: Symphonie Diagonale

Ich und die Stadt [ft. Nina Hoss]