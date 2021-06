COLAPESCE E DIMARTINO: ANCHE MORODER REMIXA “MUSICA LEGERISSIMA”

“Musica leggerissima – remixes”, in uscita su etichettee 42 Records e Numero Uno, è il nuovo EP del duo Colapesce DiMartino che arriva dopo la fortunata collaborazione internazionale con il producer e dj italo/francese Cerrone e per celebrare il successo del brano, “Musica Leggerissima”, che, in questi mesi, ha macinato record su record in tutte le classifiche di vendita, in radio e sul web.

Sono, infatti, 7 le settimane consecutive in vetta alla classifica Earone dei brani più trasmessi dalle radio e 7 le settimane consecutive al n.1 della classifica FIMI dei singoli più venduti. Mentre su YouTube il video ufficiale, diretto da Ground’s Oranges, ha superato i 50 milioni di visualizzazioni, confermandosi il videoclip più visto del Festival di Sanremo 2021.

Ascolta l’EP dei remixes:

Un lavoro sfaccettato e poliedrico che unisce star internazionali come Giorgio Moroder – padre della disco music con milioni di dischi venduti nel mondo e ben 3 premi Oscar vinti per le canzoni scritte per i film “Top Gun”, “Flashdance” e “Fuga di mezzanotte” e collaborazioni con artisti come Daft Punk, Donna Summer, Sia, Britney Spears e Kylie Minogue – insieme a Cerrone, cinque volte vincitore di Grammy Award e di un Golden Globe come “Best producer of the year”, e producer di culto della scena italiana come Mario Fargetta “Get Far”, Stefano Ceri e Fabio Fabio del collettivo di Ivreatronic.

Credit Foto: Mattia Balsamini