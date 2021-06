COURTNEY LOVE: “LA REUNION DELLE HOLE? ASSOLUTAMENTE NO”. E PER VOGUE SUONA “CALIFORNIA STARS” DI WOODY GUTHRIE. GUARDA IL VIDEO.

Recentemente intervistata da Vogue Courtney Love è tornata sulla tanto attesa reunion delle Hole.

Commentando un possibile ritorno della band la Love ha risposto:

Assolutamente No!. E voi ragazzi dovreste liberarvene. Il nostro vecchio manager Peter Mensch ci chiama una volta l’anno chiedendo la reunion ‘Hey, sto solo facendo il mio lavoro, lo faccio sempre con voi e Jimmy Page.’ E io sono onorata di essere in quella compagnia… ma non accadrà mai.

e ancora:

Siamo molto amici, e con Melissa parliamo spesso ogni giorno. Con invece Eric è un po’ fuori dagli schemi in questo momento e penso che in Giappone sia letteralmente diventato un monaco. Non sto scherzando.

L’intervista con Vogue inclue anche il primo video della nuova serie “Bruises of Roses” nel quale la Love suona le sue canzoni preferite. Primo episodio “California Stars” brano di Woody Guthrie recuperato dai Wilco insieme a Billy Bragg.

Guarda la speciale perfomance acusitca eseguita per Vogue:

In un’intervista a NME dell’anno scorso era stata la stessa Courtney Love a suggerire una possibile reunion delle Hole:

Prima di tornare [a Londra] ho fatto venire Melissa (Auf der Maur, basso) e Patty (Schemel, batteria) in questo studio. Abbiamo fatto una buona session, ma ci vuole un po’ di tempo per tornare a un buon ritmo. E’ una cosa che mi piacerebbe fare e ho preso lezioni di chitarra su Zoom durante il lockdown e sto scrivendo di nuovo, quindi vedremo!